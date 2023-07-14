Россиянка преградила путь рабочим, приехавшим менять лифт и угрожала им арбалетом

В Воронеже женщина по имени Наталья вооружилась арбалетом и пошла «защищать» лифты дома, от приехавших их менять рабочих. Инцидент произошел на улице Лизюкова.

Она заявила, что УК (управляющая компания) не дает разрешение на основание товарищества собственников жилья (ТСЖ) и заставляет жильцов платить за замену лифтов.

Наталья отказалась впускать коммунальщиков до приезда органов правопорядка и угрожала прострелить ноги тем, кто будет нарушать ее запрет.

Затем женщина вышла с арбалетом на улицу, но вскоре ее задержали приехавшие сотрудники полиции.

До столь радикальных методов борьбы, на этом же многоквартирном доме находился баннер с аналогичными требованиями о прекращении замены лифтов.