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Южноафриканская Республика попросила заменить Владимира Путина на Сергея Лаврова на саммите БРИКС

mg.co.za
Опубликовано: 14.07.2023 18:32 0 185
Южноафриканская Республика попросила заменить Владимира Путина на Сергея Лаврова на саммите БРИКС

Южноафриканская Республика (ЮАР) обратилась к России с просьбой заменить президента России Владимира Путина на главу МИД РФ Сергея Лаврова на предстоящем саммите БРИКС (участники саммита: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Вице-президент ЮАР Пол Машатиле заявил, что Республика не хочет отказывать во въезде тому, кого она сама пригласила, однако он напомнил, что ЮАР связана Римским статусом, поэтому попросила, заменить президента России на главу МИД РФ, чтобы уполномоченным органам страны не пришлось брать под арест Владимира Путина.

Москва, в свою очередь, отказала Южноафриканской Республике в этой просьбе.

Напомним, что саммит БРИКС пройдет в ЮАР с 22-24 августа. 

 

mg.co.za
Опубликовано: 14.07.2023 18:32 0 185
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