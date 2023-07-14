Южноафриканская Республика попросила заменить Владимира Путина на Сергея Лаврова на саммите БРИКС

Южноафриканская Республика (ЮАР) обратилась к России с просьбой заменить президента России Владимира Путина на главу МИД РФ Сергея Лаврова на предстоящем саммите БРИКС (участники саммита: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Вице-президент ЮАР Пол Машатиле заявил, что Республика не хочет отказывать во въезде тому, кого она сама пригласила, однако он напомнил, что ЮАР связана Римским статусом, поэтому попросила, заменить президента России на главу МИД РФ, чтобы уполномоченным органам страны не пришлось брать под арест Владимира Путина.

Москва, в свою очередь, отказала Южноафриканской Республике в этой просьбе.

Напомним, что саммит БРИКС пройдет в ЮАР с 22-24 августа.