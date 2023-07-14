Два пассажира самолета подрались из-за места у окна

Во время полета на самолете авиакомпании Ryanair, летевшего из Мальты в Великобританию, произошла драка между двумя пассажирами из-за места у окна.

Американец хотел занять свое место, которое находилось у иллюминатора, но обнаружил, что оно уже занято британцем. Между мужчинами возникла ссора, которая затем переросла в драку.

Остальным пассажирам пришлось вмешаться, чтобы разделить дебоширов. Из-за этого инцидента произошла задержка вылета самолет.