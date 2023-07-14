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Американка выжила после нападения 700 пчел

Daily Mirror
Опубликовано: 14.07.2023 13:15 0 132
Американка выжила после нападения 700 пчел

74-летняя пенсионерка из Калифорнии Линда Бриггс выжила после того, как была атакована роем пчел, который жил в стенах ее дома.

Прилагаем фото рук пострадавшей женщины.

Во время нападения, сосед пожилой женщины попытался помочь ей, но его попытка не увенчалась успехом.

Через некоторое время на место инцидента приехали пожарные. Они смогли прогнать пчел с помощью воды и пены. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь. Ей удалось выжить благодаря кофте с длинными рукавами и брюкам. Однако ее лицо, шея  и ладони очень сильно пострадали от укусов.

Медики извлекли из ее тела более 700 жал пчел. Как говорит сама пенсионерка, то, что она выжила - это чудо, ведь укусы пчел нередко приводят к смерти.

После случившегося, специалисты выяснили, что в доме Линды Бриггс находилось около ста тысяч особей. Стоимость процедуры по удалению улья и ремонту дома составляет около 25 тысяч долларов (что равняется примерно 2,3 миллиона рублей). Такая сумма является неподъемной для одинокой женщины. Поэтому члены семьи Линды и неравнодушные местные жители начали сбор средств, чтобы помочь пенсионерке.

 

Daily Mirror
Опубликовано: 14.07.2023 13:15 0 132
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