Антициклон «Цербер» приведет к рекордной жаре в Европе в ближайшие дни

Об этом сообщает CNBC.

Прогнозы показывают, что в таких странах как Испания, Франция, Греция, Хорватия и Турция, температура поднимется выше 40 градусов по Цельсию.

В Италии и вовсе ожидается рекордная за всю историю Европы температура почти в 50 градусов по Цельсию.

Из-за теплового «Армагеддона» в 10 городах Италии, включая Рим и Флоренцию объявили «красный» уровень тревоги. Ученые отмечают, что одной из причин таких волн аномальной жары может быть глобальное потепление.