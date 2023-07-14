Антициклон «Цербер» приведет к рекордной жаре в Европе в ближайшие дни
Об этом сообщает CNBC.
Прогнозы показывают, что в таких странах как Испания, Франция, Греция, Хорватия и Турция, температура поднимется выше 40 градусов по Цельсию.
В Италии и вовсе ожидается рекордная за всю историю Европы температура почти в 50 градусов по Цельсию.
Из-за теплового «Армагеддона» в 10 городах Италии, включая Рим и Флоренцию объявили «красный» уровень тревоги. Ученые отмечают, что одной из причин таких волн аномальной жары может быть глобальное потепление.
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