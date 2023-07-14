Женщина из Великобритании столкнулась со своим насильником в супермаркете через неделю после его ареста

Мужчина по имени Крейг Берникелл совершил насильственные действия над девушкой по имени Кейли Кисли.

Сначала они провели вечер в баре вместе с друзьями, а затем мужчина предложил девушке переночевать у него дома, где позже все и случилось.

После произошедшего, Кейли Кисли обратилась в полицию. Мужчину смогли задержать спустя неделю после происшествия. Однако спуся две недели с их последней встречи, девушка встретила преступника в супермаркете.

Мало того, что официальные обвинения против Берникелла были выдвинуты только в феврале 2021 года, вдобавок к этому, приговор был вынесен только летом 2023 года.

После этой неожиданной встречи с Крейгом, Кисли решила сделать публичное заявление об этом судебном деле, она охарактеризовала его, как «ужасное и затянутое». Девушка требует проведение судебной реформы и хочет, чтобы условия для освобожденных под залог насильников стали более строгими.