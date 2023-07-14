Заместителя министра цифрового развития Максима Паршина задержали за получение взятки

Депутат Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что замглаву Минцифры, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина задержали за получение взятки в размере 3,5 миллиона рублей в одном из ресторанов Москвы.

Предполагается, что деньги он получил за содействие в получении грантов.

Меру пресечения для Паршина будет избирать Басманный суд.