Заместителя министра цифрового развития Максима Паршина задержали за получение взятки
Депутат Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что замглаву Минцифры, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина задержали за получение взятки в размере 3,5 миллиона рублей в одном из ресторанов Москвы.
Предполагается, что деньги он получил за содействие в получении грантов.
Меру пресечения для Паршина будет избирать Басманный суд.
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