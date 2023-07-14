В Ульяновске житель многоквартирного дома в районе Заволжья заполнил свою квартиру мусором и пригласил бомжей

Соседи обратились за помощью к депутату Заксобрания Ульяновской области Андрею Седову, сообщает портал Mosaica.ru.

По словам жильцов, мужчина страдает психическим расстройством, регулярно собирает и приносит со свалок мусор в свою квартиру, а также приглашает к себе бездомных. Депутат рассказал, что соседи мужчины несколько раз обращались в различные структуры, чтобы решить проблему, но никаких действий со стороны инстанций не было.

Седов заявил, что он разрабатывает варианты решения проблемы и считает, что нужно привлечь множество структур, включая полицию и специалистов в области психиатрии, чтобы выйти из этой ситуации.