Кандидат медицинский наук рассказал, почему нельзя купаться в море сразу после шторма

Кандидат медицинских наук Александр Созыкин предупредил россиян о необходимости не купаться в море сразу после шторма. Он объяснил, что после шторма в воде может появиться кишечная палочка и другие вредоносные бактерии. А само море имеет коричневый окрас из-за большого количества мусора, глины и грязи смываемых с разных берегов.

По словам эксперта, помимо грязи с прибрежных зон, одной из главных причин появления вредоносных микроорганизмов в воде являются находящиеся на берегу коттеджи и отели, из туалетных комнат которых опасные микробы попадают в море во время непогоды.

Созыкин дал настоятельный совет заходить в море не раньше чем через 3-4 дня после шторма, за это время температура воды успеет подняться, а сама вода успеет очиститься благодаря своей «солености» и течениям.