Госдума анонсировала появление профессии «Блогер»
Депутат Яна Лантратова объявила о том, что профессия «Блогер» станет отдельным видом экономической деятельности.
Она отметила, что рынок influence-маркетинга достиг 45-50 миллиардов рублей, поэтому блогерство должно стать признанным в России.
Ранее Лантратова инициировала выделение блогерской деятельности в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), что было поддержано Минэкономразвития.
Депутат также встретилась с сооснователем Ассоциации блогеров и агентств Максимом Перлиным для обсуждения дальнейших шагов.
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