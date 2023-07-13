Госдума анонсировала появление профессии «Блогер»

Депутат Яна Лантратова объявила о том, что профессия «Блогер» станет отдельным видом экономической деятельности.

Она отметила, что рынок influence-маркетинга достиг 45-50 миллиардов рублей, поэтому блогерство должно стать признанным в России.

Ранее Лантратова инициировала выделение блогерской деятельности в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), что было поддержано Минэкономразвития.

Депутат также встретилась с сооснователем Ассоциации блогеров и агентств Максимом Перлиным для обсуждения дальнейших шагов.