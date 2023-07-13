Правительство Индии планирует запретить экспорт большинства сортов риса

Исключением станет только рис сорта басмати.

Такой запрет хотят ввести, чтобы предотвратить рост цен на внутреннем рынке.

Подобный шаг со стороны Индии, которая является самым крупным поставщиком риса в мире, может привести к увеличению мировых цен, которые уже и без того высоки из-за опасений, связанных с Эль-Ниньо (колебания температуры поверхности воды, которое может вызвать экстремальные погодные условия) и его влиянием на урожай.

Жители азиатских стран, для которых рис является основным продуктом питания, больше всего пострадают от этого запрета. Китай, например, является одним из крупнейших покупателей индийского риса.

Если говорить об Азиатско-Тихоокеанском регионе в совокупности, то они потребляет около 90% всего мирового риса.