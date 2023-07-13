В Карелии герои СВО будут бесплатно получать земельные участки

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Законопроект, предусматривающий бесплатное предоставление земли участникам спецоперации был принят парламентом Карелии. Участники СВО, которым присвоено звание Героя России или у которых есть награда - орден Российской Федерации за участие в специальной военной операции, а также члены семей погибших, смогут получить земельные участки, чтобы построить дом, вести хозяйство или заниматься садоводством.

Парфенчиков выразил благодарность депутатам за поддержку этой инициативы. Глава республики считает, что предоставление земельных участков будет большой поддержкой для участников спецоперации и их родных.

Председатель законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович отметил, что предоставление земельных участков - это не только мера поддержки, но и дань уважения и знак благодарности за службу и постоянный риск во имя защиты нашей страны.