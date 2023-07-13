«АвтоВАЗ» объявил о поднятии цены на одну из моделей Lada

Цены на модель Lada Niva Legend от компании «АвтоВАЗ» поднялись на 8-42 тысячи рублей после установки дополнительной шумоизоляции.

Теперь базовая версия стоит 829 тысяч рублей, а самая оснащенная 943,9 тысячи рублей. Компания подтвердила повышение цен, объяснив это улучшением шумоизоляции и дизайна автомобиля.

«АвтоВАЗ» уже дважды за этот год поднимал стоимость на свои модели, а в связи с паданием курса рубля, в будущем ожидается новый рост цен. Однако информацию о повышении цен на все автомобили в октябре 2023 года компания назвала «полным бредом».