Власти Грузии рассматривают возможность введения туристического сбора в исторической части Тбилиси
По предложению Института развития туризма, путешественникам посещающим Грузию необходимо будет платить по 1 лари (около 35 рублей) в день на протяжении своего нахождения в стране.
Сейчас проводится опрос отельеров и пока инициатива остается только на уровне самой инициативы.
Даже если она будет принята, решение о введении сбора будет приниматься муниципалитетами, которые сами решат взимать ли с туристов плату или нет.
Собранные средства, в свою очередь, планируется направить на благоустройство городов-курортов.
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