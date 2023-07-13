В Елисейский дворец было отправлено письмо, в котором находился человеческий палец

Как сообщает Valeurs Actuelles, событие произошло 9-10 июля, накануне Дня взятия Бастилии. Неизвестно, кто и с какой целью отправил такое письмо, отмечается лишь то, что палец находился в специальном холодильнике, куда сотрудники полиции помещают свои продукты питания.

По данным издания, человек, которому принадлежал палец, уже найден и «соответствующие службы позаботятся» о нем. То как его палец оказался в письме, до сих пор остается неизвестным.