Находящийся в неадекватном состоянии пассажир самолета выбил дверь туалета и чуть не устроил поджог

Инцидент произошел на самолете компании Air India, который летел из Торонто в Дели.

Сообщается, что сначала дебошир без спроса решил пересесть на чужое места, после чего стал оскорблять бортпроводников и пассажиров, а затем закрылся в туалете с зажигалкой, попытавшись что-то поджечь и тем самым включив дымовую сигнализацию. Позже обезумевший пассажир и вовсе сломал дверь туалета.

Члены экипажа и несколько других пассажиров самолета пытались удерживать мужчины до посадки воздушного судна. Затем его передали в руки полиции Дели. В настоящее время возбуждено уголовное дело.