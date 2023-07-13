Еще одна страна объявила о безвизовом въезде для россиян

Мьянма (Бирма) объявила о безвизовом въезде для российских граждан на 30 дней до 30 июля следующего года. Новое правило распространяется на туристические и деловые поездки через транснациональные аэропорты Янгона.

Кроме того, с начала июля 2023 года россияне могут получить специальную туристическую визу на шесть месяцев, позволяющую пребывать в стране до 30 дней, а если виза многократная, то до 90.