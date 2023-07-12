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Россия и Белоруссия планируют создание медиахолдинга союзного государства

ТАСС
Опубликовано: 12.07.2023 23:30 0 70
Россия и Белоруссия планируют создание медиахолдинга союзного государства

По информации Минцифры РФ, Россия и Белоруссия планируют начать создание медиахолдинга Союзного государства в 2023 году.

Однако некоторые вопросы, связанные с этим процессом, требуют решения Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого намечено на 2024 год. Пока не разглашаются детали двустороннего реформирования медиа каждой из стран.

План создания медиахолдинга уже согласован соответствующими министерствами России и Белоруссии, но для некоторых аспектов реформы требуются позиции других сторон.

 

ТАСС
Опубликовано: 12.07.2023 23:30 0 70
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