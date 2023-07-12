Миллиардер Брайан Джонсон решил отказаться от омоложения с помощью переливания крови молодых доноров
Он проводил эту процедуру ежемесячно и получил 6,1 литра плазмы от молодых доноров, включая своего сына.
Однако результаты анализа биомаркеров не удовлетворили Джонсона, поскольку не были заметны изменения в организме. Он признал, что этот метод не превосходит другие методы омоложения, которые он применял ранее. Тем не менее, он не полностью отказывается от идеи использования молодой крови для борьбы со старением и считает, что это может быть полезно для пожилых людей
или в каких-то конкретных случаях.
Он также назвал перспективными альтернативные методы плазмафереза и фракций молодой плазмы.
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