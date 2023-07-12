Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева переехала жить на остров Тенерифе в Испании

Об этом сообщает издание El Digital Sur. Подробности о переезде не разглашаются.

В июне 2023 года Международный олимпийский комитет завершил проверку Исинбаевой по вопросу ее связей с армейскими структурами и поддержки военных действий.

Ранее российская спортсменка попала под санкции украинского Совета национальной безопасности, которые действуют в отношении российских спортсменов на протяжении 50 лет.

Елена Исинбаева является майором ВС РФ и членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета с 2016 года.