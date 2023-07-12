Госдума приняла закон, который дает регионам возможность самостоятельно решать, как поступать с бездомными животными

Это позволит защитить граждан от возможной агрессии бездомных животных, но при этом сохранит принципы гуманизма по отношению к ним.

Согласно новому закону, региональные власти должны придерживаться действующего законодательства об обращении с животными. Также закон предусматривает, что домашние животные смогут гулять без присмотра только в специально отведанных местах. Сообщается, что предложение об эвтаназии (усыплении), которое фигурировало при принятии закона было отклонено.

Нормативно-правовой акт вступит в силу после официальной публикации.