Акула напала на женщину во время отдыха

На Галапагосских островах Американка Делайя Ириарте занималась сноркелингом (плавание под водой с маской, дыхательной трубкой и ластами, при холоде еще и в гидрокостюме), когда на нее совершила нападение акула.

По словам пострадавший, изначально девушка не заметила акулу. Она лишь почувствовал резкое онемение ноги, а затем увидела кровь.

После нападения спасатели доставили женщину на берег. Ее нога серьезно травмирована. Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.