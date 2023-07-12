Глава МИД РФ подарил матрешку генсеку АСЕАН

Глава МИД России Сергей Лавров вручил генеральному секретарю Ассоциации государств Юго-Восточной Азии АСЕАН Као Кимхорну огромную матрешку, на которой изображен его портрет (прилагаем скриншот из видео).

Лавров заявил, что этот подарок является символом сотрудничества между государствами.

Подарок был сделан в рамках традиции дарить персональные матрешки генсекам АСЕАН, причем каждая новая матрешка имеет больший размер, чтобы вместить предыдущие.