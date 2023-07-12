В одном из дачных поселков под Новосибирском произошла драка между дачниками и цыганами

Видеозапись инцидента была опубликована в сети, прилагаем скриншот из этого видео. На кадре видно как несколько человек набрасываются на россиянина. Те, кто находится поблизости либо просто наблюдают за происходящим, либо пытаются помочь и разнять участников конфликта.

По словам одной из жительниц дачного поселка, причина конфликта заключается в том, что цыгане нарушили договоренность. Обе стороны условились о том, что цыгане не должны заходить на территорию товарищества, однако дети очень часто нарушали это соглашение, они воровали ягоды у одного из жителей поселка. Их стали прогонять, а цыганята, в свою очередь, рассказали об этом родителям после чего начались «разборки».

Однако у членов цыганского табора другая версия произошедшего. По словам одного из них, драку начали не они, а сами дачники и она не была массовой. Мужчина также заявляет, что на самом деле дрались только четыре человека, а остальные просто хотели разнять их.

В конечном счете, после этого инцидента двум участникам конфликта пришлось обратиться за медицинской помощью.