Эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов оценил шансы российских компаний заменить IKEA после ее ухода из России

Он отметил, что хотя россияне потеряли возможность приобрести все нужные товары для дома по приемлемой стоимости и хорошего качества, не ходя при этом по разным магазинам, выбор среди них все же остался.

Анфиногенов подчеркнул, что россияне любили IKEA именно за большой ассортимент товаров, возможность собрать их самостоятельно, а также за высокое качество и хорошее обслуживание. Он также отметил, что создание сильного бренда-аналога требует серьезных вложений и пока что это слишком амбициозная задача для российского рынка.

В свою очередь, представитель рекламного агентства Reklion Александр Попов считает, что новым компаниям удастся привлечь покупателей, предлагая качество, простую сборку, демократичные цены и сервис на уровне ушедшей IKEA.