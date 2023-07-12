Эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов оценил шансы российских компаний заменить IKEA после ее ухода из России
Он отметил, что хотя россияне потеряли возможность приобрести все нужные товары для дома по приемлемой стоимости и хорошего качества, не ходя при этом по разным магазинам, выбор среди них все же остался.
Анфиногенов подчеркнул, что россияне любили IKEA именно за большой ассортимент товаров, возможность собрать их самостоятельно, а также за высокое качество и хорошее обслуживание. Он также отметил, что создание сильного бренда-аналога требует серьезных вложений и пока что это слишком амбициозная задача для российского рынка.
В свою очередь, представитель рекламного агентства Reklion Александр Попов считает, что новым компаниям удастся привлечь покупателей, предлагая качество, простую сборку, демократичные цены и сервис на уровне ушедшей IKEA.
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