Россия может провести свое расследование по «Северным потокам»
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия сохраняет право на проведение собственного расследования в отношении инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».
Он отметил, что Москва полагает, что российские следственные группы и другие эксперты смогут получить доступ к месту преступления, так как некоторые страны, включая Германию, Данию и Швецию, заявили о такой возможности.
Небензя подчеркнул, что любые попытки скрыть следы инцидента с «Северными потоками» - провалятся.
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