Россия может провести свое расследование по «Северным потокам»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия сохраняет право на проведение собственного расследования в отношении инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

Он отметил, что Москва полагает, что российские следственные группы и другие эксперты смогут получить доступ к месту преступления, так как некоторые страны, включая Германию, Данию и Швецию, заявили о такой возможности.

Небензя подчеркнул, что любые попытки скрыть следы инцидента с «Северными потоками» - провалятся.