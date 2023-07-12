Компания «Моторинвест» из Липецка начнет продавать китайские автомобили под маркой Aeolus Dongfeng Motors в России
Управляющий партнер компании Андрей Резников сообщил, что это увеличение присутствия и развитие сотрудничества для совместного продвижения новой линейки продуктов от Dongfeng Motors, которой раньше не было на рынке России.
В перспективе компания надеется на локализацию этой линейки.
Продажи начнутся уже с июля этого года, первой моделью станет Xuan max, седан D-класса.
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