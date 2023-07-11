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Появился новый способ мошенничества в WhatsApp

Bi.Zone
Опубликовано: 11.07.2023 22:39 0 56
Появился новый способ мошенничества в WhatsApp

Компания Bi.Zone предупредила о новой тактике мошенников, которые начали красть персональные данные о россиянах при помощи чат-ботов в  WhatsApp.

Мошенники предлагают получать пассивный заработок с помощью чат-бота, который, по их словам, создан генеральным директором корпорации Meta* Марком Цукербергом, (что в действительности является ложью).

Для старта работы, пользователи должны перейти в бот в WhatsApp по ссылке, пройти предлагаемый опрос, а затем ввести свои персональные данные. Однако после этого все данные попадают к киберпреступникам, а не на финансовый рынок, который изначально обещали пользователям.

Помимо России, мошенники направляют свои атаки на Казахстан, Белоруссию, Польшу, Турцию и страны ЕС. А с помощью полученных данных, они делают липовые звонки от имени банка или полиции.

* Meta - признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ. 

 

Bi.Zone
Опубликовано: 11.07.2023 22:39 0 56
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