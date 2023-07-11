Госдума приняла закон, который предусматривает внедрение цифрового рубля в России
Согласно этому закону, будет запрещено кредитование счетов цифрового рубля и начисление процентов на их остаток. Также станет невозможным открытие совместных счетов.
Центральный банк России будет выступать в качестве оператора платформы цифрового рубля. Банк России получит право отказывать в проведении операций, если появятся подозрения, что они проводятся без согласия клиента.
В случае банкротства должника, цифровые рубли будут включены в конкурсную массу. Основные положения закона вступят в силу с 1 августа 2023 года.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!