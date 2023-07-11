Названа самая лучшая страна для работы за рубежом

Мексика признана лучшей страной в мире для работы за границей, согласно исследованию Internations.

В этом государстве 90% релокантов чувствуют себя благополучно, в то время как средний мировой показатель составляет только 72%. При составлении рейтинга учитывались: уровень качества жизни, насколько легко происходила адаптация, каковы условия работы, уровень безопасности финансов и доступность жизненно важных предметов для переезжающих. В Мексике есть доступное трудоустройство, также в этой стране довольно легко установить социальные связи, местные жители открыты к иностранцам, к тому же в Мексике есть недорогое жилье.

Стоит отметить, что в стране довольно нестабильная политическая система, однако это не оказывает критического влияния на возможность отдыха на местных пляжах или других курортах.

Второе место в рейтинге занимает Испания, а третье - Панама. Релоканты в Испании оценили качество системы досуга и возможность совмещения работы и личной жизнью.

В Панаме, как и в Мексике, экспаты высоко оценили легкость с которой можно найти друзей и наличие высокого уровня безопасности для личных финансов. Согласна рейтингу, 81% приезжих чувствуют себя счастливыми в Панаме.