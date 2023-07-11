Россиян не пускают в Израиль

В Израиле отказывают во въезде российским туристам и забирают у них паспорта в аэропорту Тель-Авива. Более 10 человек столкнулись с отказом, прилетев из Сочи и Минеральных Вод, чтобы отдохнуть или по приглашению зарубежных родственников.

В качестве причины отказа называется предотвращение незаконной миграции.

В настоящее время пассажиры ждут обратного рейса в РФ. Однако по неизвестным причинам россиян прилетевших из Сочи отправляют в Минеральные Воды, а тех, кто прилетел из Минеральных вод, даже не уведомили о том на каком рейсе они смогут вернуться в Россию.