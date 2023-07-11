Россиянам рассказали как отличить опасный лифт от безопасного

Замгендиректора АДС «Лифтсервис» Алексей Люточкин рассказал признаки по которым можно распознать опасный лифт. Он отметил, что резкие рывки и скрежет при начале движения кабины могут указывать на неисправность подъемного оборудования. Также, постоянно мигающий свет, запах гари, кнопки, которые не работают, частичное или неодновременное открытие дверей могут свидетельствовать о проблемах с электрикой лифта. Такие повреждения как дыры в полу или на стенах, вмятины и отверстия снаружи лифта, также говорят об опасности.

Эксперт рекомендует воздержаться от поездки на лифте, если он приезжает не на нужный этаж, и сообщить о неисправности по указанным в лифте телефонам или в УК (управляющую компанию). В случае игнорирования проблемы, нужно обратиться в региональную Государственную жилищную инспекцию или Ростехнадзор.