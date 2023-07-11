В России хотят ввести льготный тариф для определенной категории граждан
В России планируется введение льготного тарифа на электроэнергию для операторов сотовой связи. Это предложение разрабатывается в Совете по развитию цифровой экономики при Совфеде.
Стоимость обеспечения электричеством базовых станций очень высока, также стоимость подключения к электросетям значительно возросла. В связи с этим, операторы связи вынуждены повышать тарифы на мобильную связь.
В Совете считают, что на государственном уровне должен быть установлен справедливый тариф, учитывающий интересы и энергетиков, и связистов. Однако Минэнерго и ФАС выступают против введения таких тарифов, считая, что это создаст неравноправные условия для коммерческих организаций и начнется рост перекрестного субсидирования, то есть ценовая дискриминация.
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