В России хотят ввести льготный тариф для определенной категории граждан

В России планируется введение льготного тарифа на электроэнергию для операторов сотовой связи. Это предложение разрабатывается в Совете по развитию цифровой экономики при Совфеде.

Стоимость обеспечения электричеством базовых станций очень высока, также стоимость подключения к электросетям значительно возросла. В связи с этим, операторы связи вынуждены повышать тарифы на мобильную связь.

В Совете считают, что на государственном уровне должен быть установлен справедливый тариф, учитывающий интересы и энергетиков, и связистов. Однако Минэнерго и ФАС выступают против введения таких тарифов, считая, что это создаст неравноправные условия для коммерческих организаций и начнется рост перекрестного субсидирования, то есть ценовая дискриминация.