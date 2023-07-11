В АТОР назвали сроки улучшения погоды на юге России

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), погода на курортах Краснодарского края улучшится к 15-16 июля.

В Сочи температура повысится до 27-28 градусов тепла, а в Анапе ожидается повышение дневных температур до 34 градусов.

В Абхазии, где идут ливневые дожди, с 13 июля ожидается солнечная погода и 27-28 градусов тепла в районах, находящихся рядом с морем.