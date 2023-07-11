Сильный ливень с градом повредил крыши домов и автомобили в Лазаревском районе
По информации администрации Сочи, никто не пострадал. Град длился недолго и оставил после себя повреждения на крышах частных домов и автомобилях. Представители администрации направлены в район для контроля над ситуацией и оказания помощи горожанам.
По предварительной информации, объекты инфраструктуры не пострадали, но движение на трассе Джубга - Сочи затруднено из-за падения деревьев.
Диаметр самого крупного града составляет 35 миллиметров, согласно информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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