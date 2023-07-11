Стали известны результаты опроса о введении IT-курсов в школьную программу

По результатам социологического исследования, которое провела образовательная платформа GeekBrains, половина россиян (50%) считает, что IT-курсы должны быть включены в обязательную часть школьной программы. Однако 41% опрошенных считают, что в таких занятиях нет необходимости и достаточно проведения стандартных уроков.

Большинство респондентов (87%) признали важность развития цифровой грамотности у молодого поколения. Еще 48% родителей подчеркнули, что важно не только общее понимание информационных технологий, но и знания и практика в IT-сфере, а также цифровая безопасность.

63% мам и пап выразили готовность отдать своих детей на IT-курсы с повышенным уровнем сложности, даже если они этого не хотят. Большинство родителей (80%) видят в своих детях будущих IT-специалистов, особенно в направлениях программирования (47%), дизайна (12%) и игр (12%).

В исследовании участвовали почти 1,5 тысячи человек по всей России в возрастном диапазоне от 18 до 55 лет.