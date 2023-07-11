Михаил Мишустин рассказал о дальнейшей судьбе импортных разработок

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российская промышленность больше не будет основываться на импортных разработках.

Он отметил необходимость повышения устойчивости отечественного производства и достижения полноценной технологической независимости во всех отраслевых сферах, так как возврата к «прежним временам», когда упор делался на иностранные технологии уже не будет.

Мишустин подчеркнул, что будущее промышленности лежит в выпуске собственной высокотехнологичной продукции, конкурентоспособной как на внутреннем, так и на международном рынке. Это требует новых подходов и уровня взаимодействия между наукой, производством и государством.