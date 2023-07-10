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Россия и Белоруссия объявили о запуски совместных проектов по импортозамещению

ТАСС
Опубликовано: 10.07.2023 22:38 0 123
Россия и Белоруссия объявили о запуски совместных проектов по импортозамещению

Белоруссия и Россия объявили о запуске 17 совместных проектов по импортозамещению на сумму более 80 миллиардов рублей.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что за короткий период страны разработали инвестиционные проекты в области машиностроения и микроэлектроники. Он также отметил, что работа в этом направлении продолжится, а список проектов будет продолжать пополняться.

Головченко подчеркнул, что независимо от санкций, Белоруссия и Россия будут продолжать сотрудничество в области научно-технических проектов. На данный момент уже существует около шестидесяти таких проектов.

 

ТАСС
Опубликовано: 10.07.2023 22:38 0 123
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