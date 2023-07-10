Турция может быть признана недружественной для России страной
Российский сенатор и военачальник Виктор Бондарев заявил, что из-за непродуманных политических шагов президента Турции Реджепа Эрдогана, Турция становится недружественной страной для РФ.
Под давлением членов НАТО Турция пошла против России.
Действия НАТО поспособствовали тому, что зерновая сделка с высокой долей вероятности больше не будет продлеваться, а также срыву российско-турецких договоренностей о задержании главарей украинского батальна «Азов»* до конца СВО на Украине.
*Азов - признан террористической организацией, деятельность которой полностью запрещена на территории России.
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