Российский сенатор и военачальник Виктор Бондарев заявил, что из-за непродуманных политических шагов президента Турции Реджепа Эрдогана, Турция становится недружественной страной для РФ.

Под давлением членов НАТО Турция пошла против России.

Действия НАТО поспособствовали тому, что зерновая сделка с высокой долей вероятности больше не будет продлеваться, а также срыву российско-турецких договоренностей о задержании главарей украинского батальна «Азов»* до конца СВО на Украине.

*Азов - признан террористической организацией, деятельность которой полностью запрещена на территории России.