Археологи обнаружили вход в загробный мир

Под городом Митла в Мексике группа археологов обнаружила руины древнего подземного храма. Когда-то там находилась дверь, которая считалась «вратами» в загробный мир.

Исследователи использовали различные методы сканирования, чтобы определить наличие подземных полостей и предметов. На территории Митлы находятся пять групп зданий, включая Церковь. Группа археологов сделала предположение, что именно здесь находится подземный храм. Народ сапотеки, живший в тех местах, верили, что дверь в пещеру служила входом в загробный мир, он назывался Лиобаа, что в переводе означало «место отдыха». По сути оно таковым и являлось, в Лиобаа были погребены великие лорды и вожди.

Сейчас на месте руин стоит церковь Сан-Пабло. А результаты сканирования показали наличие пустоты под главным алтарем церкви и возможного заблокированного входа.