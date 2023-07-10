Американский актер Джонни Депп собирается посетить Россию

Представители российской группы «ЯМОРЕ» сообщили, что начали переговоры с командой Деппа после его выступления в Москве в составе коллектива Hollywood Vampires.

Переговоры продолжались в течение двух лет, но усложнялись из-за судебного разбирательства Деппа с Эмбер Херд. Однако после победы в суде актер выразил готовность приехать в Россию.

В результате, Депп согласился на сотрудничество с группой «ЯМОРЕ» и приезд в Россию за 370 тысяч долларов, хотя изначально российская сторона предлагала большую сумму. Но вместо этого, команда Деппа попросила меньший гонорар и экскурсию по Калининграду и близлежайшим российским городам.