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Стал известен российский город с резко «подскочившей» арендой жилья

Яндекс Аренда
Опубликовано: 10.07.2023 14:42 0 119
Стал известен российский город с резко «подскочившей» арендой жилья

По данным сервиса «Яндекс Аренда», за первые полгода 2023 года аренда жилья в Сочи выросла на 71%.

Если сравнивать с Москвой, то здесь цены на аренду наоборот снизились на 15% в старых границах города и на 5% в новых.

В Подмосковье и Санкт-Петербурге показатель упал на 12% за первые полгода.

Однако, стабильно высокие цены на аренду квартир по-прежнему наблюдаются в Москве, где средняя стоимость составляет 60 тысяч рублей в месяц. На втором месте находится Сочи с ценой почти 45 тысяч рублей в месяц, а третье - Подмосковье, где стоимость аренды жилья чуть выше 30 тысяч рублей за месяц.

 

Яндекс Аренда
Опубликовано: 10.07.2023 14:42 0 119
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