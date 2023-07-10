Авиакомпания «Победа» объявила о масштабной распродаже билетов на свои международные рейсы
В рамках акции пассажиры смогут воспользоваться скидкой в 20% на все прямые рейсы за границу.
Акция будет действовать с 10 по 12 июля, а улететь в путешествие можно будет с 17 июля по 30 сентября 2023 года.
Крупнейший российский лоукостер предлагает рейсы из Москвы в различные города, одними из которых являются Дубай, Анталья и столица Белорусии - город Минск. Также имеются рейсы из других городов России.
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