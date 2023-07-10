В честь Владимира Жириновского назвали самолет
Стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» назвала один из своих новых самолетов Boeing 737 в честь Владимира Жириновского, бывшего лидера партии ЛДПР.
Идея назвать самолет именем Владимира Вольфовича была высказана депутатом Госдумы Ярославом Ниловым в прошлом году, а глава «Аэрофлота» Сергей Александровский подтвердил реализацию этой инициативы в июне.
Однако самолет будет летать не под «флагом» «Аэрофлота», а за другую компанию - «Россия», которая также входит в группу «Аэрофлота».
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