Объявлен город, в котором пройдет Евровидение

Городом, в котором пройдет «Евровидение-2024» станет Мальма, расположенная на юге Швеции.

Это будет третий раз, когда там будет проходить этот конкурс. Несколько шведских городов, также выразили свой интерес в проведении мероприятия. Организаторы отмечают, что после предыдущего конкурса 2013 года, в Мальме появилось больше пространств для различного рода встреч и мероприятий.

В прошлом году певица Loreen из Швеции стала победительницей «Евровидения-2023», получив в сумме 583 балла от зрителей и членов жюри. Однако некоторые критики считают, что ее победа была связана с юбилейной датой победы группы ABBA на прошедшем в 70-х годах конкурсе.