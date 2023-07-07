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Объявлен город, в котором пройдет Евровидение

eurovision.tv
Опубликовано: 07.07.2023 22:26 0 98
Объявлен город, в котором пройдет Евровидение

Городом, в котором пройдет «Евровидение-2024» станет Мальма, расположенная на юге Швеции.

Это будет третий раз, когда там будет проходить этот конкурс. Несколько шведских городов, также выразили свой интерес в проведении мероприятия. Организаторы отмечают, что после предыдущего конкурса 2013 года, в Мальме появилось больше пространств для различного рода встреч и мероприятий.

В прошлом году певица Loreen из Швеции стала победительницей «Евровидения-2023», получив в сумме 583 балла от зрителей и членов жюри. Однако некоторые критики считают, что ее победа была связана с юбилейной датой победы группы ABBA на прошедшем в 70-х годах конкурсе. 

 

eurovision.tv
Опубликовано: 07.07.2023 22:26 0 98
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