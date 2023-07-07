Нескольких пассажиров высадили из самолета из-за перевеса

Из-за превышения максимального веса самолета, экипаж авиакомпании easyJet высадил 19 пассажиров перед вылетом из Лансароте в Ливерпуль.

Пилот объяснил, что взлет в текущих погодных условиях будет затруднен из-за лишнего веса. Он предложил добровольцам отказаться от полета и получить компенсацию до 500 евро.

Представитель easyJet подтвердил, что это обычная практика в целях безопасности и добровольцы получат компенсацию согласно правилам авиакомпании.