Нескольких пассажиров высадили из самолета из-за перевеса
Из-за превышения максимального веса самолета, экипаж авиакомпании easyJet высадил 19 пассажиров перед вылетом из Лансароте в Ливерпуль.
Пилот объяснил, что взлет в текущих погодных условиях будет затруднен из-за лишнего веса. Он предложил добровольцам отказаться от полета и получить компенсацию до 500 евро.
Представитель easyJet подтвердил, что это обычная практика в целях безопасности и добровольцы получат компенсацию согласно правилам авиакомпании.
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