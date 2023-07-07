В России опасаются, что сброс воды на «Фукусима-1» повлияет на радиационный фон в России

В связи с предстоящим сбросом зараженной воды с АЭС «Фукусима-1», Роспотребнадзор усилил контроль за импортируемой в Россию из Японии рыбой и морепродуктами.

Он поручили территориальным органам усилить контроль при ввозе этих продуктов в Россию, чтобы предотвратить поступление продуктов с повышенным содержанием радионуклидов.

Сейчас, чтобы поставлять пищевую продукцию из Японии в Россию, необходимо иметь специальную декларацию, которая указывают, что содержание радиоактивных веществ в ввозимом продукте соответствует нормам. К декларации также должна быть приложена справка с информацией, в которой указано содержание радиоактивного цезия в продуктах.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не против плана Японии по сбросу воды. МАГАТЭ заявило, что такой сброс не навредит людям и природе, так как не окажет значительного радиологического воздействия.