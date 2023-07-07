Российские автопроизводители высказали свою поддержку решению правительства о повышении утилизационного сбора на автомобили

Они считают, что это поможет им конкурировать с иностранными компаниями. Представители «АвтоВАЗа», «Соллерса», «КамАЗа» и «Москвича» заявили, что повышение цен на иномарки не повлияет на их производство и ценовую политику. Вице-премьер Денис Мантуров отметил, что такие меры защиты российского рынка предлагались ранее как автопроизводителями, так и политиками.

Повышение утилизационного сбора затронет импорт как новых, так и подержанных автомобилей. Юридические лица будут платить полную ставку сбора, физические лица смогут воспользоваться льготным тарифом.