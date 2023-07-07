Видео с прайсом на шезлонги в Сочи вызвало гнев у россиян

Видео, опубликованное в Telegram-канале «Кубань 23 Краснодар», вызвало негодование россиян из-за цен на отдых на пляже отеля Radisson в Сочи.

На видео можно заметить, что посещение пляжа обойдется от двух и более тысяч рублей, а отдых с шезлонгом стоит почти 3000 рублей (прилагаем скриншот из этого видео).

Автор видео под ником kesttravel тык выразил свое негодование: «Полежать на песочке две тысячи рублей стоит? Сочи снова удивил туристов. Что за богачи тут лежат».

Столь завышенная стоимость отдыха на пляже вызвала возмущение у россиян. Один из комментаторов написал: «Это с какой радости платно-то? Под шезлонг — да, за денюжку, а на песке никто не в праве денег брать». Еще один комментатор написал так: «Простота хуже воровства».

В свою очередь, некоторые подписчики Telegram-канала «Крыша ТурДома» отметили, что это мера для отсечения «чужаков» и, что для постояльцев отеля шезлонги уже включены в общую стоимость. Пользователи считают, что это эффективная мера, которая помогает избежать слишком большого количества людей, даже в разгар сезона.

В сообщении на сайте портала TourDom «Крыша ТурДома» отмечается, что не смотря на то, что пляж является собственностью отеля, попасть туда могут не только его постояльцы, но и другие желающие.