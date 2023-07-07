Россиянин поделился 3 правилами, которыми он руководствовался в узбекском поезде

Российский блогер провел три дня в плацкарте поезда, который шел из Узбекистана в Россию, и поделился своими правилами выживания.

Во-первых, он заранее подготовился к поездке, чтобы она прошла максимально комфортно. Блогер взял с собой запас еды, так как у него не было информации о том, как кормят в узбекских поездах.

Во-вторых, он также учел жаркую погоду Узбекистана, поэтому взял только легкую одежду. В плацкарте не было кондиционера, поэтому пассажиры охлаждались через открытые форточки и карманные веера.

Блогер также рекомендовал взять с собой телефоны, планшеты и т.п. вещи, чтобы не заскучать. Но при этом подметил, что в вагоне не работали розетки и это также стоит учесть, когда вы все это с собой берете, у него к концу поездки не разрядился только планшет.